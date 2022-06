Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Possédant un littoral de plus de 3.260 km et des milliers d’îlots, d’îles et d’archipels, le Vietnam dispose d'un potentiel immense pour développer l'économie bleue.

Sa surface maritime est le triple de sa superficie terrestre et la moitié de sa population vit en zone littorale. Les villes et provinces côtières représentent plus de 50% de la population et contribuent plus de 60% au PIB national.

Les eaux maritimes vietnamiennes sont considérées comme l’un des dix pôles mondiaux en matière de biodiversité marine avec environ 12.000 espèces réparties dans une vingtaine d'écosystèmes et six différentes régions de biodiversité marine. Elles arbitrent encore environ une quarantaine de types de minéraux avec des réserves variables.

La mer et les îles du Vietnam constituent des ressources touristiques importantes avec plus de 120 plages, dont une vingtaine répondant à des normes internationales, notamment la baie d'Ha Long a été reconnue par l'UNESCO en tant que patrimoine naturel mondial.

Selon le rapport "Economie maritime bleue du Vietnam – opportunités et défis" qui vient d’être publié le 12 mai par l'Administration de la mer et des îles du Vietnam-VASI (revelant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement), les activités économiques maritimes au Vietnam sont diverses et peuvent être divisés en activités économiques qui se déroulent toutes en mer (économie maritime, pêche et aquaculture, exploitation pétrolière et gazière offshore, tourisme maritime, fabrication de sel, services de recherche et de sauvetage ...) et activités économiques directement liées à l'exploitation maritime (construction et réparation de navires, industrie de transformation du pétrole et du gaz, industrie de transformation des produits aquatiques, recherche en sciences et technologies marines, enquête fondamentale sur les ressources et l'environnement marins...).

Le Vietnam augmente ses investissements dans le développement durable et à long terme de l'industrie pétrolière et gazière. De plus, on estime que le Vietnam possède d'énormes potentiels pour produire l’électricité à partir de vents, marées, vagues et courants offshore. Cela apporte une contribution significative au développement économique bleue nationale.

Photo: VNA

Par ailleurs, l'énergie éolienne offshore contribue également à la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le changement climatique (COP 21) et des forts engagements du Vietnam à zéro émission nette d'ici 2050 à la COP26.

Le tourisme maritime joue un rôle clé, représentant environ deux tiers du chiffre d’affaires de l'industrie touristique national. Les ressources touristiques du Vietnam sont abondantes, diverses et précieuses, servant de base à de nombreux types de tourisme tels que tourisme balnéaire, écotourisme, tourisme sportif, tourisme culturel…

Pour promouvoir le développement durable de l’économie bleue, le Vietnam doit mettre en œuvre des mesures pour conserver la biodiversité maritime, protéger l’environnement et s’adapter au changement climatique. -VNA