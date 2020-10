Pham Minh Chinh (gauche), membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale d'organisation, président du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Japon et le Premier ministre du Japon, Suga Yoshihide. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Pham Minh Chinh, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale d'organisation, président du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Japon a eu le 19 octobre une entrevue avec le Premier ministre du Japon, Suga Yoshihide, en visite officielle au Vietnam.Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au partenariat stratégique approfondi avec le Japon, exprimant sa conviction que la visite du Premier ministre Suga Yoshihide contribuera au développement des relations Vietnam-Japon.Le Premier ministre Suga Yoshihide a affirmé que le Japon souhaitait renforcer le partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie avec le Vietnam.Pham Minh Chinh et Suga Yoshihide ont exprimé leur joie devant le développement fort, intégral et substantiel des relations Vietnam-Japon ces dernières années.Suga Yoshihide a vivement apprécié les activités efficaces du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Japon et de l'Union des parlementaires d'amitié Japon-Vietnam qui ont contribué à promouvoir les échanges entre les députés et les représentants des deux peuples, à renforcer la confiance mutuelle et la compréhension entre les deux parties. Il a cité la visite au Vietnam d’une délégation d'échanges économiques, culturels et touristiques de 1.000 personnes dirigée par le secrétaire général du Parti libéral démocrate, le président de l'union, Nikai Toshihiro.Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti libéral démocrate du Japon, de renforcer la coopération entre les parlementaires des deux pays, en particulier les jeunes et les femmes parlementaires.Pham Minh Chinh a suggéré que le Japon continue de soutenir le Vietnam dans le développement économique, la formation et l’entrainement des fonctionnaires à tous les niveaux ...Le Premier ministre Suga Yoshihide a affirmé que le Japon continuerait de coopérer activement avec le Vietnam dans tous les domaines ; de soutenir la coordination étroite entre le Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Japon et l'Union des parlementaires d'amitié Japon-Vietnam. - VNA