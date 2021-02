Production des fruits séchés. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Agence vietnamienne de promotion du commerce ( Vietrade) relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré que le développement des marques au Vietnam avait fait de nombreux progrès ces derniers temps.

Le nombre d'entreprises ayant des produits répondant aux critères de la marque nationale a progressivement augmenté au fil du temps, passant de 30 en 2008 à 124 en 2020.

Cependant, développer une marque vietnamienne sur le marché mondial pour chaque article spécifique reste un travail difficile. Bien que toujours fier d'être le premier pays exportateur de produits agricoles, forestiers et aquatiques, les produits vietnamiens n'ont pas échappé au statut d'exportation brute, et n’ont pas de marque sur le marché international.

Photo: VNA

L'expert agricole Hoang Trong Thuy a déclaré que jusqu'à 80% des produits agricoles exportés n'ont pas de marque. Cela signifie que les produits vietnamiens, malgré leur bonne qualité, répondant aux besoins et aux goûts des consommateurs, doivent encore très souvent se «cacher» derrière une marque étrangère lorsqu'ils sont vendus à l'international.

M. Hoang Minh Chien, directeur adjoint de l'Agence vietnamienne de promotion du commerce, a déclaré que le ministère de l'Industrie et du Commerce soutiendrait toujours les entreprises dans le développement et la promotion de leurs produits. Trois principaux contenus seront soutenus par le ministère, que sont la sensibilisation de la société et de la communauté des entreprises à la création et au développement de marques; un soutien direct aux entreprises pour répondre aux critères du programme "Marque nationale du Vietnam" ; et la promotion auprès des partenaires internationaux ainsi que des consommateurs nationaux.

Au cours de la période 2016-2020, selon l'évaluation de Brand Finance, une société britannique d'évaluation des marques, la valeur de la marque du Vietnam a augmenté de 175%, passant de 141 milliards de dollars (en 2016) à 319 milliards de dollars (en 2020). Le classement de la marque du Vietnam a augmenté de 17 places (de 50e en 2016 à 33e en 2020). -VNA