Hanoi (VNA) - L’antenne de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) à Cân Tho, en collaboration avec le Fonds d’Asie (TAF) a organisé vendredi un forum intitulé «L'impact de la salinisation sur le développement économique et les entreprises du Delta du Mékong et les solutions d’adaptation».



Selon une prévision de l'Institut des ressources mondiales, si le niveau de la mer monte d’un mètre sans mesures de prévention efficaces, environ 40% de la superficie totale et 50% des terres agricoles du Delta du Mékong seront inondées.



Les autorités locales vont donc devoir prendre des mesures drastiques. Quant aux entreprises, elles vont devoir développer des stratégies d’adaptation, a souligné Nguyên Phuong Lam, directeur de la VCCI à Cân Tho.

«Face au changement climatique, nous devons nous adapter en optant par exemple pour la culture de plantes supportant une forte salinité. La communauté des entreprises locale devrait rejoindre le gouvernement dans ses efforts d’adaptation à la sécheresse et à la salinisation pour atteindre les objectifs de la COP26», a-t-il dit. - VOV/VNA