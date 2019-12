Hanoï (VNA) – Un séminaire portant sur le vieillissement de la population et la santé des personnes âgées a eu lieu le 12 décembre à Hanoï.

Ce séminaire a été organisé conjointement par le Département général de la démographie et du planning familial (relevant du ministère de la Santé), le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), l'Institut d'études économiques pour l'ASEAN et l'Asie de l'Est (ERIA - Japon), et l’Institut de la démographie, de la santé et du développement (relevant de l’Union des Associations scientifiques et techniques du Vietnam).

Il avait pour objet de rehausser le rôle des collaborateurs démographiques et d’améliorer leurs compétences dans les soins de santé des personnes âgées ; de partager des résultats d’études verticales sur les personnes âgées au Vietnam et leur santé.

La directrice adjointe générale du Département général de la démographie et du planning familial, Nguyen Thi Ngoc Lan, a partagé que le Vietnam était entré dans la phase du vieillissement de la population depuis 2011, les personnes de plus de 65 ans représentant 7% de la population.

Selon plusieurs organisations internationales, le vieillissement de la population au Vietnam est parmi les plus rapides au monde. Le besoin de soins de santé augmente et constitue un défi important pour le système de sécurité sociale en général et les soins des personnes âgées en particulier. Selon des estimations, en 2050, le Vietnam serait une « société super-âgée ». Pourtant, il n’a pas encore assez de préparatifs pour s’adapter au vieillissement de la population.

L’ERIA et l’Institut de la démographie, de la santé et du développement avaient mené en 2018 une étude verticale sur les personnes du 3e âge au Vietnam et leur santé.

D’après Nguyen Ngoc Quynh, représentante de l’UNFPA au Vietnam, le vieillissement de la population est due en partie à la baisse du taux de natalité dans toutes les six régions socio-économiques et chez toutes les ethnies. Elle a précisé que le Vietnam devait élaborer des stratégies de santé et de promotion des soin de santé, préparer des budgets pour garantir l’accès aux services médicaux des personnes âgées…-VNA