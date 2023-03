Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - En 2023, le ministère de l’Industrie et du Commerce a fixé l’objectif d’atteindre une croissance de 8-9% du total des ventes au détail de biens et de services de consommation.

Afin de favoriser le développement du marché intérieur, dès les premiers mois de l'année, le ministère cherche à renforcer la connectivité, assurer l'équilibre entre l'offre et la demande de biens essentiels, contribuant à la stabilisation des prix des matières premières et à l'objectif de maîtrise de l'inflation en dessous de 4,5% fixé dans la Résolution 01/NQ-CP.



Le ministère continue d'accélérer l'examen, la modification, l’édification et le complètement des documents juridiques sur le développement du marché intérieur de la vente au détail.



Il accéléra la mise en œuvre de la Stratégie de développement du commerce intérieur à l'horizon 2030, avec vision à l'horizon 2045, et l’intégration des activités de promotion du commerce, de développement du marché à des programmes de stimulation de la demande des consommateurs.

Il soutiendra les activités de promotion du commerce des petites et moyennes entreprises, des établissements de production des villages de métier, des coopératives… ainsi que le travail d’édification et de protection des marques des chaînes nationales de commerce en gros et de détail.



Il accordera aussi la priorité à des modèles commerciaux sur des plate-formes numériques, des formules de paiement sans espèces et encouragera également le développement du système de distribution verte et de la consommation verte. -VNA