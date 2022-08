Photo d'illustration

Hanoï (VNA) - "Deux ans de mise en œuvre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) : effets socio-économiques et problèmes pour le Vietnam" était le thème d’un séminaire scientifique tenu le 4 août à Hanoï.

Il a été organisé par l'Institut d'études européennes (relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam) en collaboration avec l'Institut du droit des affaires et de l'investissement pour l’Europe (relevant du Comité central de l’Association des avocats du Vietnam).

Le séminaire visait à évaluer les effets de l'EVFTA pour le Vietnam depuis son entrée en vigueur il y a deux ans, à tirer des enseignements et à proposer des recommandations pour une mise en œuvre plus efficace dans les temps à venir.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'UE ont atteint 57 milliards de dollars en 2021 et 31,7 milliards de dollars au premier semestre 2022, soit une hausse, respectivement, de 14,5% et de 14,6% en glissement annuel. -VNA