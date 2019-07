Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc prend la parole lors de la séance de travail. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présidé, mardi dans la ville de Can Tho, une séance de travail entre le sous-comité socio-économique pour la préparation du 13e Congrès national du Parti et les localités du delta du Mékong et Ho Chi Minh-Ville.

Selon le Premier ministre, également chef du sous-comité socio-économique pour la préparation du 13e Congrès national du Parti, cette séance de travail avait pour but de recueillir les opinions sur le processus de développement des localités susmentionnées lors des cinq et dix dernières années, ainsi que d’analyser les opportunités, les défis, les modèles de développement performants au niveau local, régional et national. Objectif : faciliter l’élaboration du Plan quinquennal de développement socio-économique pour 2021-2025 et la Stratégie de développement socio-économique pour 2021-2030.

Nguyen Xuan Phuc a reconnu que le delta du Mékong avait enregistré des résultats remarquables en matière de développement économique et de réduction de la pauvreté. Il a souligné que le delta du Mékong avait activement contribué au développement national. En effet, cette région représente 20% des parts du marché mondial du riz. Elle représente en outre 80% de la production crevetticole nationale et ses exportations de fruits ont atteint plus d'un milliard de dollars.

La structure économique de la région s’améliore, avec l'augmentation de la proportion des produits agricoles transformés et la présence de nombreuses usines modernes. Le delta du Mékong a intensifié la production et les exportations de produits industriels.

Le Premier ministre a également indiqué les difficultés au delta du Mékong, tels que les changements climatiques, les faiblesses en matière d’infrastructures et de ressources humaines…



S’agissant des orientations et des mesures pour les temps à venir, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de définir une vision pour 2045, d’adopter des changements importants dans la pensée et les actions, notamment dans ce contexte des changements climatiques.



Selon lui, il est important de parachever rapidement un plan de développement multisectoriel sur la base d’une nouvelle pensée et d’une nouvelle vision. Ce plan devra favoriser l’approfondissement des liens entre le delta du Mékong et Ho Chi Minh-Ville dans l’intérêt commun.



Nguyen Xuan Phuc a ensuite souligné l’importance de la mobilisation des moyens pour réaliser ce plan. Outre le budget public, des aides publiques au développement seront accordées aux projets importants en matière de résilience aux changements climatiques, d’approvisionnement en eau, de levée des obstacles au développement du delta du Mékong…



Le Premier ministre a par ailleurs recommandé au delta du Mékong de mobiliser des moyens du secteur privé, de restructurer son agriculture sur la base des technologies modernes, d’accélérer le développement de l’économie maritime et transfrontalière…



Il lui a en outre ordonné de s’intéresser particulièrement à l’amélioration de la qualité des ressources humaines, de poursuivre l’application de la résolution gouvernementale No 120/NQ-CP sur le développement durable du delta du Mékong dans le contexte des changements climatiques. -VNA