Kien Giang (VNA) - Afin de développer l'écotourisme et d’en faire un secteur économique occupant une position importante dans la structure du secteur des services, le parc national d'U Minh Thuong dans la province méridionale de Kien Giang se concentre sur l'amélioration de la qualité et la diversification des activités touristiques.

Le parc national d'U Minh Thuong. Photo : VNA

Nguyen Hoang Chia, directeur du Centre pour l'écotourisme et l'éducation environnementale (parc national d'U Minh Thuong) a fait savoir que le parc visait la mise en œuvre de nombreux groupes de solutions comme l’exploration de forêts d’indigo, de la faune forestière et de la région tourbière d'U Minh, de vieux cajuput, d’anciens cours d'eau, de l’écoulement d'eau rouge de la région d'U Minh…

Selon lui, le parc national d'U Minh Thuong est en train d’édifier des destinations touristiques avec des expériences à travers des activités traditionnelles portant les caractéristiques du peuple du Sud telles que la riziculture humide, la pêche, la boulangerie, la fabrication d'ustensiles de vie quotidienne... Le parc se développe également l’écotourisme communautaire dans la zone tampon pour aider les visiteurs à explorer et découvrir la culture locale, ce afin de sensibiliser auprès des locaux comme les touristes sur la protection de l’environnement et la préservation des valeurs historiques et culturelles locales.

Le lac Hoa Mai, une destination touristique incontournable dans le parc. Photo : VNA

Ces produits touristiques contribueront à exploiter la biodiversité, le paysage des forêts dans le parc national d'U Minh Thuong et de la zone tampon, contribuant à la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique et de planification du développement forestier de la province de Kien Giang.

En 2020, le Centre pour l'écotourisme et l'éducation environnementale du parc national d'U Minh Thuong a accueilli 43.202 visiteurs, soit 61,17% du plan annuel fixé. - VNA