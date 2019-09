Hanoï (VNA) - Les potentiels, les solutions, les politiques et certaines recommandations pour le développement du secteur de la transformation des produits agricoles et aquatiques étaient au centre d’un séminaire intitulé «Les politiques visant à améliorer la qualité des produits agricoles et aquatiques et des aliments transformés », organisé le 20 septembre à Hanoï par l'Institut central de la gestion économique (CIEM).

Selon Le Thi Bich Thu, expert du Département de la transformation agricole et du développement des marchés du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le secteur de la transformation des produits agricoles a connu ces derniers temps une croissance annuelle de de 5%-7%. La valeur des exportations a annuellement augmenté de 8%-10% pour atteindre plus de 40 milliards de dollars en 2018.

A présent, le pays compte 7.500 établissements de transformation des produits agricoles destinés à l'exportation, sans compter des milliers de petits établissements des familles et des coopératives. Les activités de transformation des produits agricoles emploient environ 1,6 million de travailleurs.

Cependant, le secteur fait face aux difficultés comme les équipements arriérés, le non-respect des exigences de sécurité sanitaires des aliments requises par les importateurs, le manque de capital, la limitation en matière de gouvernance d'entreprise... En outre, le Vietnam est l'un des cinq pays les plus touchés par les changements climatiques, ce qui rend difficile la réalisation de l'objectif de croissance durable.

Lors du séminaire, les intervenants ont également donné des idées pratiques telles que: le renforcement de la capacité de recherche et de prévision de marché, la promotion de l’étude de marché, le développement des zones de matières premières et l’exploitation rationnelle et efficace, l’investissement dans les équipements et chaînes de production… -VNA