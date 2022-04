La conférence nationale pour mettre en œuvre la Résolution No 13-NQ/TW du BP sur l'orientation du développement socio-économique et la garantie de la sécurité et de la défense nationale du delta du Mékong. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Bureau politique a tenu, en ligne et en présentiel, le 22 avril une conférence nationale pour bien appréhender et mettre en œuvre sa Résolution No 13-NQ/TW sur l'orientation du développement socio-économique et la garantie de la sécurité et de la défense nationale du delta du Mékong jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045.

S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a souligné qu’il faudrait comprendre pleinement et profondément le but, la signification, les exigences et le contenu de la résolution. "C’est la responsabilité de l'ensemble du système politique, pas seulement du delta du Mékong et de toutes les localités de cette région."

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong prend la parole à la conférence. Photo : VNA



Il faut créer un consensus élevé dans la prise de conscience, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, sur le rôle, la position et l'importance du delta du Mékong et sur les liens régionaux ; donner la priorité au perfectionnement des institutions et des politiques de développement du delta du Mékong et des liens régionaux ; participer efficacement aux activités de coopération avec les pays de la sous-région du Mékong, notamment dans l'exploitation et l'utilisation des ressources en eau du fleuve Mékong.

Le delta du Mékong doit profiter du soutien du ressort central, de la coopération et de l'assistance des localités dans l’ensemble du pays, en particulier de Ho Chi Minh-Ville et des provinces du Sud-Est pour un développement économique plus rapide et plus durable ; promouvoir la croissance économique régionale à un niveau supérieur à la moyenne nationale. Le delta du Mékong doit accélérer la réforme administrative, améliorer l'environnement de l'investissement et des affaires ; attirer et utiliser efficacement toutes les ressources pour l'investissement dans le développement ; se développer globalement sur le plan d'économie, de culture et de société.

Toutes les localités du delta du Mékong doivent poursuivre la réforme administrative, développer l'e-gouvernement vers l'administration numérique, l'économie numérique, la société numérique, la ville intelligente.

Delta du Mékong. Photo : VNA



Le delta du Mékong est une région économique clé du Sud, réunissant 13 villes et provinces du ressort central et couvrant une superficie totale de 40.600 km2. La population de la région est d'environ 17,5 millions d'habitants, soit près de 18 % de la population nationale.

Le delta du Mékong a de nombreux potentiels et avantages pour se développer. C’est l'une des plaines les plus vastes et les plus fertiles de l’Asie du Sud-Est et du monde. C’est aussi la plus grande zone de production et d'exportation de denrées alimentaires, de produits aquatiques et de fruits du pays. Il contribue à environ 50% de la production nationale de riz, 95% des exportations nationales de riz, près de 65% de la production aquacole nationale, 60% des exportations nationales de poisson et près de 70% des fruits du pays. -VNA