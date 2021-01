Le niveau de pollution de l’air dans certaines grandes villes, en particulier à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, a récemment eu tendance à augmenter. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a déclaré que le niveau de pollution de l’air dans certaines grandes villes, en particulier à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, avait eu tendance à augmenter, affectant la santé publique et les activités socio-économiques du pays.

Les principales sources de pollution est la poussière, les gaz d'échappement des véhicules à moteur, les activités de construction et industrielles avec de grandes quantités de déchets qui n'ont pas été efficacement contrôlé, outre les facteurs météorologiques défavorables.

Afin de limiter les impacts négatifs de la pollution de l'air, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a demandé aux autorités des villes et provinces du ressort central d'augmenter la fréquence de la surveillance de la qualité de l'air et de publier les résultats dans les médias pour que les habitants, agences spécialisées et de presse puissent les suivre.

Le ministère a également demandé aux localités d'évaluer des sources d'émissions, de déterminer clairement les causes et de gérer les violations de la loi sur la protection de l'environnement.

Diminuer le nombre de véhicules privés en circulation est l’une des mesures proposées pour lutter contre la pollution à Hanoï. Photo: VNA

En particulier pour Hanoï et Ho Chi Minh-Ville, le ministère a demandé d’accélérer l'installation et l'exploitation de stations de surveillance automatique de la qualité de l'air, d’effectuer périodiquement des programmes de surveillance.

Il a également demandé d'accélérer la promulgation et la mise en œuvre des plans de développement des transports publics, donnant la priorité aux véhicules utilisant des énergies renouvelables et en retirant les véhicules anciens et obsolètes. -VNA