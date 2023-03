Des touristes étrangers à Da Nang. Photo: NDEL

Hanoï (VNA) – Le secteur du tourisme du Vietnam devra prendre des mesures de rupture pour offrir de nombreux produits touristiques "de haut standing" à des prix raisonnables afin d’assurer la croissance du nombre de touristes et d’attirer les visiteurs internationaux à fort pouvoir d'achat.Le président de l'Association du tourisme du Vietnam, Vu The Binh, a déclaré que le Vietnam devait soutenir le développement d'un certain nombre de nouveaux produits et services touristiques capables d'attirer les touristes internationaux à pouvoir d'achat très élevé.Selon des experts, outre le tourisme patrimonial, le tourisme golfique, le tourisme de croisière, le tourisme médical, le shopping, les loisirs..., sont des segments susceptibles d'attirer des touristes "de luxe".Parallèlement au développement des produits et services touristiques, il est nécessaire d’avoir une stratégie de promotion et de publicité appropriée, d'investir dans des études de marché, de cerner le comportement des clients haut de gamme dans chaque marché…Concernant la promotion, le directeur général adjoint de la compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist), Vo Anh Tai, a insisté sur la nécessité de continuer à renforcer le rôle des Représentations du Vietnam à l'étranger dans la communication et la promotion du label national. –VNA