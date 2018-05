Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï Hoang Trung Hai était présent le 6 mai sur le chantier des gares S8, S6 et du tronçon reliant la gare S8 au dépôt Nhon relevant du projet de ligne ferroviaire N°3.

Hanoï a mis en chantier actuellement deux lignes ferroviaires : N°3 et N°2A. La ligne N°3, qui relie Nhon à la gare de Hanoï sur un tracé de 12,5 kilomètres (8,5 kilomètres et 8 stations en aérien, 4 kilomètres et 4 stations en souterrain), est financée par le gouvernement français, l’Agence française de développement, la Banque asiatique pour le développement et la Banque européen d’investissement. Comme les prévisions, le projet va achever en 2020. Actuellement, 7.156 milliards ont été décaissés.

Cette ligne, une fois connectée à la future ligne N°2A, constituera le premier axe de transport en métro de la capitale.

Selon Hoang Trung Hai, la ligne est une mesure efficace et durable, contribuant à régler la question du transport brûlante de Hanoï. Le projet de ligne ferroviaire N°3 est l’un des projets importants dans le système ferroviaire de la capitale. Il a demandé de conjuguer tous les efforts pour assurer le rythme du projet, notamment l’accélération de la libération de terrain. - VNA