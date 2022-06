Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La demande de lait dans le monde comme dans le pays augmente de jour en jour. Le Vietnam devrait développer plus rapidement et davantage son cheptel laitier et la production de lait pour mieux répondre à la demande intérieure.

A présent, le Vietnam compte plus de 28.000 fermes et foyers d'élevage de vaches laitières avec un cheptel total de près de 375.000 têtes, répondant à plus de 42 % de la demande intérieure.

Selon l'Association du lait du Vietnam (VDC), le revenu total de l'industrie laitière est estimé à 119.385 milliards de dongs en 2021, soit une croissance d'environ 5 % par rapport à 2020.

Selon l'Office général des statistiques, entre 2015 et 2021, le cheptel a augmenté en moyenne de 3,77 %. La production du pays en 2021 est estimée à 1.770,1 millions de litres, en hausse de 4,5% par rapport à la même période de 2020. La production totale de lait en poudre en 2021 a atteint 151.500 tonnes, en hausse de 13,1% sur un an.

Ces dernières années, l'élevage laitier du Vietnam s'est bien développé et se rapproche progressivement du niveau de celui des pays développés.

Selon Tong Xuan Chinh, directeur adjoint du Département de l’élevage du ministère de l’Agriculture et du Développement, le Vietnam est actuellement en tête en Asie du Sud-Est en termes d'industrialisation de l'élevage laitier et de production laitière. Actuellement, la productivité des vaches laitières du Vietnam a largement dépassé celle des autres pays de la région.

En plus d'assurer la consommation intérieure, l'industrie laitière cherche à élargir les marchés d'exportation. Les exportations vietnamiennes de lait et de produits laitiers augmentent tant en volume qu'en valeur, et ce vers 48 pays à travers le monde, réalisant un chiffre d'affaires de plus de 300 millions de dollars en 2021. Actuellement, huit entreprises vietnamiennes avec 12 usines laitières ont obtenu le code de transaction pour exporter vers la Chine.

Afin d'augmenter rapidement le cheptel, l'industrie de l'élevage préconise d'accélérer le transfert des avancées technoscientifiques et des techniques d'élevage tout au long de la chaîne de production.-VNA