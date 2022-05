Signature d'un accord dans le cadre du séminaire sur les « Potentiels et opportunités de coopération dans l'investissement entre Gia Lai et des localités japonaises ». Photo: VNA

Gia Lai (VNA) - Le Comité populaire de la province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre) a organisé dimanche matin 22 mai un séminaire sur les « Potentiels et opportunités de coopération dans l'investissement entre Gia Lai et des localités japonaises » pour promouvoir l'attraction d'investissements dans l'agriculture, l'industrie manufacturière, les énergies renouvelables et le tourisme durant la période 2020-2025.

Gia Lai accueille en toute confiance et invite des investisseurs à verser leur capitaux dans l'agriculture de haute technologie, les services agricoles, l'industrie manufacturière profonde, l'industrie des énergies renouvelables et le tourisme, a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial, Ho Phuoc Thanh, soulignant que ces secteurs étaient piliers définis par la province dans sa stratégie de développement socioéconomique pour la période 2021-2030.

Selon lui, Gia Lai compte quatre projets d'appel d'investissements directs étrangers entre 2021 et 2025 au niveau national, récemment approuvés par le Premier ministre, à savoir la Nationale 19, la zone d'écotourisme d'Ayun Ha, la zone touristique Bien Ho - Chu Dang Ya et un parc agricole de haute technologie.

Par ailleurs, la province recense plus 200 produits de qualité dans le cadre du programme «À chaque commune son produit» (OCOP), qui peuvent être compétitifs sur les marchés national et étrangers.

Présent au séminaire, le consul général adjoint du Japon à Da Nang, Shimonishi Kiyoshi s’est déclaré convaincu que le Japon et Gia Lai possédaient encore des opportunités de coopération dans de nombreuses domaines, outre l’agriculture.

Ce séminaire est une belle occasion pour les entreprises des deux parties à trouver des potentiels de coopération et promouvoir leurs liens, a-t-il souligné.

À cette occasion, le Service provincial des affaires extérieures, le Centre pour les services extérieures et conférences internationales et le Centre d’échanges Japon-Vietnam ont signé un accord de coopération stratégique.

D’autres accords de coopération et mémorandums entre des entreprises de Gia Lai et japonaises ont été également signés. -VNA