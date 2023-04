Le groupe français EDF investit dans l'énergie solaire au Vietnam. Photo: diendandoanhnghiep.vn Le groupe français EDF investit dans l'énergie solaire au Vietnam. Photo: diendandoanhnghiep.vn

Hanoi (VNA) - Les entreprises françaises doivent accroître leur compréhension culturelle et linguistique, et s'adapter aux conditions de l'économie vietnamienne en évolution rapide, afin d'élargir leur part de marché et d'investir au Vietnam. Ce propos a été souligné par Dr Jean-Philippe Eglinger, fondateur de Việt Pháp Strategies (VPS) spécialisé dans le soutien des start-up et des PME, lors d'un séminaire organisé le 4 avril à Paris, France, par le cabinet de conseil Salveo, une filiale du groupe Adit.Selon le Dr Eglinger, dans les années 1990, la France conduisait les pays non asiatiques à investir au Vietnam, mais les entreprises françaises n'ont pas su tirer parti de l'intégration du Vietnam dans l'économie mondiale. Les investissements français ont augmenté, mais leur part dans le tableau des investissements étrangers du Vietnam a diminué. Cela résulte de plusieurs raisons, dont la concurrence très forte de la part des entreprises asiatiques.Actuellement, 170 entreprises françaises opèrent au Vietnam, avec des projets importants pour le développement vietnamien. On peut citer le groupe EDF qui construit l'usine de gaz liquéfié de Son My avec un investissement de 1,5 milliard d'euros, le groupe Bouygues investissant dans un projet de métro de Hanoi d'une valeur de 1,5 milliard d'euros.En termes de relations commerciales, la France ne représente que 1% de part de marché au Vietnam. Les produits français sont très appréciés pour leur qualité, notamment dans la pharmacie, l'agroalimentaire, les technologies de l'information et de la communication, l'industrie de la défense, la construction navale. Cependant, le Dr Eglinger a souligné que de nombreux produits français présents sur le marché vietnamien ne sont pas comptabilisés dans les exportations françaises, car les centres de distribution sont situés dans d'autres pays.M. Eglinger a déclaré que le Vietnam était un marché énorme avec un grand potentiel. Les entreprises des deux pays ont la possibilité de profiter des atouts créés par le partenariat stratégique et l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE. Pour exploiter ces avantages, les deux parties doivent comprendre les conditions du marché de l’un et de l'autre. Il faut notamment renforcer la formation pour que davantage de Français puissent parler la langue et comprendre la culture vietnamienne.Le professeur Pierre Journoud de l'Université Paul Valéry de Montpellier a hautement apprécié la politique étrangère multilatérale du Vietnam, reflétée dans la promotion de plus en plus efficace de son rôle dans les organisations régionales et internationales, l'établissement de relations de coopération stratégique avec de nombreux pays. Le Vietnam contribue activement à la francophonie, en participant à de nombreux programmes de coopération bilatérale et tripartite.Selon Tristan Cotte, directeur général de Salveo, le Vietnam est un bon exemple de résilience économique, et donc de nombreuses entreprises françaises s'intéressent à ce marché. Les experts de Salveo sont prêts à les accompagner pour traduire leurs intentions en projets concrets, en les aidant à identifier le marché et à trouver des partenaires locaux. -VNA