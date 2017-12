Vue générale de la conférence présentant les potentiels d’exportation des produits agricoles, sylvicoles et aquacoles vers la Chine, le 26 décembre à Ha Giang (Nord).Photo : VNA

Ha Giang (VNA) – Une conférence présentant les potentiels d’exportation des produits agricoles, sylvicoles et aquacoles vers la Chine a eu lieu le 26 décembre dans la province d’Ha Giang (Nord).

Organisée conjointement par le Comité populaire provincial et le ministère de l’Industrie et du Commerce, cette conférence ​ visa​it à promouvoir les liens économiques et commerciaux Vietnam-Chine, augmenter le volume d’exportation de marchandises vers la Chine, réduire le déficit commercial depuis le marché chinois.

Des représentants d​'entreprises​ et des gestionnaires ​ont inform​é sur les besoins du marché, ​les exigences ​en termes de qualité, ​de mise en quarantaine de la part du marché chinois ​vis-à-vis des fruits du Vietnam. La conférence vis​ait aussi à présenter les potentiels d’export des produits agricoles, sylvicoles et aquacoles vers la Chine. Elle a jou​é aussi le rôle du pont ​entre entreprises et​ gestionnaires du Vietnam en général, et de Ha Giang en particulier, ​et leurs homologues chinois pour promouvoir le commerce bilatéral​ et l’exportation.

Le Vietnam reste le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et la Chine est le 2e importateur de produits du Vietnam. Au cours de ces 11 derniers mois, le Vietnam a exporté ​sur le marché chinois pour 6,98 milliards de dollars de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles, +40% en variation annuelle.

Province montagneuse ​frontalière de la Chine, Ha Giang a ​une porte frontalière internationale, Thanh Thuy, où une grande quantité de produits agricoles du Vietnam sont exportés sur le marché chinois. En 2017, près de 350 entreprises et commerçants ont participé aux activités d’exportation via ​celle-ci, soit 200 de plus que l’an dernier.-VNA