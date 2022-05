Visiteurs au Mont de Ba Den , une attraction touristique de la province de Tay Ninh. Photo: VNA

Tay Ninh (VNA) - La province méridionale de Tay Ninh est connue pour ses caractéristiques culturelles originales et son tourisme spirituel.

La localité est en effet considérée comme une terre sacrée qui dispose de nombreux potentiels et avantages pour le développement socio-économique, en particulier dans le domaine du tourisme.

Au premier trimestre 2022, Tay Ninh a accueilli en moyenne de 10.000 à 15.000 touristes par jour. Les recettes touristiques totales pendant cette période ont atteint 573,4 milliards de dongs, soit l’équivalent d’environ 24,9 millions de dollars, en hausse de 40% en glissement annuel, représentant 44,1% du plan annuel fixé.

Pour atteindre le Mont de Ba Den, les touristes doivent faire un trajet de 10 minutes en téléphérique. Photo: VNA

Cependant, selon des experts de l'Université des sciences sociales et humaines relevant de l'Université nationale du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville, les potentiels et avantages touristiques et culturels de Tay Ninh doivent être exploités de manière plus efficace. Le secteur local du tourisme se concentre encore principalement sur l'exploitation des festivals saisonniers sur les sites spirituels.

Selon les spécialistes, il est nécessaire que Tay Ninh élabore une stratégie pour promouvoir le développement durable du tourisme, basée sur la préservation et la promotion des valeurs du patrimoine culturel de Tay Ninh. Les programmes mis en œuvre dans le cadre de cette stratégie devraient être achevés avant 2030 afin de faire du tourisme le secteur phare de l'économie locale. -VNA