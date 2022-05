Hanoi (VNA) - Selon le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2045 (Planification de l’électricité VIII) soumis au gouvernement par le ministère de l'Industrie et du Commerce, le secteur de l'électricité établit une feuille de route pour réduire drastiquement l'énergie au charbon afin de la convertir et de la remplacer par des sources d'énergie propres, en particulier l'énergie éolienne et l'énergie au gaz. De nombreux experts estiment que ce sera une opportunité pour l'industrie éolienne offshore de se développer.

Le vice-Premier ministre Le Van Thanh Nhập lors d'une récente conférence en ligne avec les localités sur la finalisation de la Planification de l’électricité VIII. Photo : VNA

Lors d'une récente conférence en ligne avec les localités sur la finalisation de la Planification de l’électricité VIII, le vice-Premier ministre Le Van Thanh a évalué que les options de calcul du projet ont été optimisées.

Selon la Planification de l’électricité VIII, la capacité électrique nationale d'ici 2030 serait de 146.000 mégawatts (MW), soit 35.000 MW de moins que la quantité du plan précédente, a-t-il déclaré, notant qu'il vise à réduire la part de l'énergie au charbon et à augmenter celle des énergies renouvelables.

Ce plan a défini une feuille de route pour réduire drastiquement l'énergie au charbon afin de la convertir et de la remplacer par des sources d'énergie propres, en particulier l'éolien et le gaz. D'ici 2045, l'ensemble du système ne disposera que de 9,6 % d'énergie au charbon, tandis que l'éolien et le solaire représenteront 50,7 %, garantissant les engagements du pays en matière de conversion d'énergie et de protection de l'environnement.

Photo : VNA

De nombreuses évaluations d'organisations internationales et d'experts indiquent que le Vietnam a l'avantage de la côte et le potentiel de l'énergie éolienne, en particulier l'énergie éolienne offshore. Grâce à une source éolienne puissante, les projets éoliens offshore du Vietnam peuvent atteindre une capacité de plus de 50 %, équivalent à l'hydroélectricité.

M. Mark Hutchinson, président du groupe de travail d’Asie du Sud-Est du GWEC, a affirmé que le Vietnam vise complètement 10 GW d'énergie éolienne offshore d'ici 2030.

Avec les projets d'énergie renouvelable, la connectivité du réseau est importante, et avec les projets éoliens offshore à grande échelle, la bonne infrastructure est essentielle.

Mai Duy Thien, président de l’Association de l’énergie verte, a déclaré que par rapport à l'éolien terrestre, la qualité et la stabilité de l'éolien offshore sont généralement meilleures, en particulier dans les provinces de Binh Thuan et Ninh Thuan où la source des ressources éoliennes offshore est jugée meilleure qualité que les ressources éoliennes terrestres.

Stuart Livesey, directeur pays de COP au Vietnam, directeur général du projet éolien offshore de La Gan, a déclaré que le Vietnam a besoin d'un plan stratégique spécifique et d'un niveau de financement approprié pour permettre de soutenir l'industrie des énergies plus renouvelables.

Actuellement, de nombreuses banques et institutions financières mondiales accordent la priorité au financement de projets d'énergie renouvelable, en particulier l'énergie éolienne offshore. Par conséquent, pour les développeurs expérimentés et compétents, la mobilisation de capitaux sera plus favorable dans la tendance mondiale générale à la réduction des émissions.- VNA