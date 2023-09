La professeur associée, la docteure et doctoresse Tran Thi Giang Huong, candidate du Vietnam au poste de directrice du Bureau régional de l' OMS pour le Pacifique occidental (2e de droite), à Paris. Photo: VNA Paris (VNA) – La professeur associée, la docteure et doctoresse Tran Thi Giang Huong, candidate du Vietnam au poste de directrice du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le Pacifique occidental pour le mandat 2024-2029, est venue à Paris pour mobiliser le soutien de la France. C'est la première fois que le Vietnam a un candidat à ce poste important de l'OMS.

La partie française a hautement apprécié les réalisations du Vietnam dans la lutte contre la pandémie, son rôle dynamique au sein des organisations multilatérales ainsi que l'initiative du Vietnam à l'occasion de la Journée internationale de prévention et de contrôle de la pandémie, le 27 décembre. Des représentants des autorités françaises ont également salué la candidature du Vietnam et ont hautement apprécié la campagne méthodique et professionnelle de la candidate vietnamienne. La partie française a affirmé sa volonté de se coordonner avec le Vietnam au sein des forums multilatéraux et organisations internationales pour promouvoir le potentiel de chaque pays dans les domaines forts, notamment la médecine et le soin de la santé communautaire.

Auparavant, le gouvernement vietnamien a décidé de nommer la professeur associée, la docteure et doctoresse Tran Thi Giang Huong au poste de candidate du Vietnam au poste de directeur du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. La ministre de la Santé Dao Hong Lan a officiellement envoyé une lettre de nomination au directeur général de l'OMS.

Tran Thi Giang Huong est une experte en santé publique et en santé mondiale avec plus de 32 ans d'expériences, occupant de nombreux postes importants dans le secteur de la santé tels que directrice du Département de la coopération internationale, ministère de la Santé ; cheffe du SOM de l'ASEAN pour le développement de la santé (SOMHD) ; cheffe du Groupe de travail sur la santé de l’APEC ; membre suppléante du Conseil exécutif de l'OMS durant le mandat 2016 - 2019. Depuis juillet 2019, Tran Thi Giang Huong assume le poste de directrice des programmes de lutte contre les maladies au Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental.

Tran Thi Giang Huong est l'un des cinq candidats au poste de directeur du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. Conformément aux règlements de l'OMS, les candidats seront soumis à des consultations avec les États membres, puis à un vote à huis clos dans le cadre de la 74e session du Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental qui se tiendra du 16 au 20 octobre à Manille, aux Philippines. -VNA