Quang Binh (VNA) - Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et WorldShare viennent de signer un accord de coopération pour soutenir la construction de 73 nouvelles maisons résistantes aux inondations pour des ménages démunis touchés par les tempêtes dans la province de Quang Binh.

Il s'agit de la deuxième phase de soutien dans leur effort commun pour aider les ménages défavorisés dont les maisons ont été gravement endommagées lors du typhon historique de 2020.

Cérémonie de signature de coopération entre le PNUD et WorldShare . Photo: laodong.vn

Lors de la première phase, 39 maisons sécurisées ont été remises aux familles des zones côtières du district du Thuy en décembre 2021.

La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen, s'est engagée à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et la population pour achever la construction de 73 maisons avant la saison des pluies en juin.

Selon le directeur du service provincial du Plan et de l'Investissement Phan Phong Phu, deux inondations historiques en 2020 à Quang Binh ont laissé des milliers de maisons, d'écoles et d'ouvrages de circulation sous l'eau, causant plus de 3.512 milliards de dongs (152,1 millions de dollars) de pertes. -VNA