Des dirigeants du Vietnam lors de la 11e session de l'Assemblée nationale (14e législature). Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon le professeur Thomas Engelbert de l’Université de Hambourg, le combat contre l'épidémie de COVID-19 au Vietnam a été salué par le monde entier, avec un très faible nombre de décès.



Soulignant que le Vietnam était l’un des rares pays à avoir enregistré une croissance en 2020, le professeur allemand a affirmé qu’il s’agissait d’une réalisation respectable du gouvernement et de l'État vietnamiens.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Wolfgang Bork, expert en droit administratif, a déclaré apprécier le rôle du Vietnam dans les organisations régionales et internationales telles que l'ASEAN ou les Nations Unies (ONU). Il a constaté que le Vietnam avait contribué à de nombreux programmes et activités des Nations Unies et avait toujours montré son dynamisme.



Selon l’économiste Daniel Müller, avec le nouveau gouvernement, le Vietnam sera conforme à la ligne politique définie lors du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV). Sur le plan économique, le processus d'industrialisation continuera de s'accélérer. En outre, la charge des coûts administratifs continuera à être réduite et la transformation numérique augmentera rapidement.-VNA