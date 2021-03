Le vice-président du Comité populaire de Hanoi , Chu Xuan Dung. Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - Les établissement religieux, les lieux d'activités religieuses concentrée seront rouverts à partir du 8 mars s'ils répondent aux demandes sur la prévention et la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

C'est ce qu'a déclaré le 4 mars le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Chu Xuan Dung lors d'une réunion du Comité de pilotage national pour la prévention et le contrôle du COVID-19 de la ville. Il a demandé aux localités de resserrer l'inspection et la sanction des violations de la prévention des épidémies, notamment les restaurants, cafés, buvettes de trottoir, bars karaoké, etc.

Il a également proposé aux localités de contrôler les personnes de retour des zones épidémiques et d'achever la réalisation de la déclaration médicale électronique via un code QR à partir du 5 mars.

Dans la ville de Hai Phong (Nord), les festivités, les rites religieux, les activités religieuses, les tournois sportifs, les centres de distraction, le cinéma, etc. ont été autorisés à reprendre leurs activités à partir de 18h00 le 4 mars mais l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes.

100% des compagnies de taxi de la ville sont exploitées, mais ne transportent que 50% des personnes autorisées pour chaque véhicule et respectent les réglementations sur la prévention et le contrôle des épidémies.

Les élèves de tous niveaux de la ville retourneront à l'école à partir du 8 mars 2021.-VNA