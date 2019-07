Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Hoang Hiep prend la parole. Photo: VNA



Thanh Hoa (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la Banque mondiale (BM) et le Comité populaire de la province de Thanh Hoa (Centre) ont organisé vendredi une conférence de bilan du programme d'eau potable et d'hygiène environnementale en zone rurale sur les résultats (PforR).

Ce programme vise à renforcer l'accès durable de la population à l'eau potable et à l'utilisation efficace des services d'approvisionnement en eau potable et d'hygiène environnementale en zone rurale de 240 communes de huit provinces: Phu Tho, Vinh Phuc, Bac Ninh, Hung Yen, Quang Ninh, Ha Noi, Ha Nam et Thanh Hoa.

Lors de la conférence, Stefanie Stallmeister, directrice exécutive du projet de la BM au Vientam, a apprécié les efforts du Vietnam dans l'amélioration de la qualité des ressources en eau et de l'hygiène en zone rurale.

Mis en œuvre de 2013 à 2019, le PforR a achevé la construction de 62 ouvrages financé par la BM, alimenté en eau propre dans 143 communes. Environ 2,53 millions d'habitants profitent de ce projet.

Le PforR dispose d'un fonds total de 230,5 milions de dollars dont 200 millions provenant de la BM. En outre, l'Agence australienne de développement international (AusAID) s'est aussi engagée à octroyer 8 millions de dollars australiens sous forme d'aides techniques pour soutenir ce programme. -VNA