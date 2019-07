Hanoi (VNA) - La Fondation pour les études sur la Mer Orientale a remis mardi 2 juillet ses prix 2018.

«Tourner les cœurs vers Truong Sa et Hoang Sa», par les journalistes de l’Agence vietnamienne d’information, remporte le prix excellent. Photo: VNA

Le jury a décidé de primer un ouvrage, huit exposés et six articles traitant de différents aspects de la Mer Orientale : politique, économie, histoire, éducation, droit international et culture générale.



Selon Lê Công Phung, ancien vice-ministre des Affaires étrangères et président de ladite fondation, les concours annuels de recherche et d’écriture sur la Mer Orientale lancés par sa fondation ont contribué à attirer l’attention des Vietnamiens sur cette mer et sur l’ensemble des questions qui lui sont liées.

La souveraineté maritime et insulaire du Vietnam demeure un sujet de conversation pour beaucoup de Vietnamiens, dont les jeunes, s’est félicité Lê Van Cuong, président du jury. A cette occasion, le prix pour les études sur la Mer Orientale, édition 2019, a été lancé.

Avec plus de 3.260 km de côtes, plus d’un million de kilomètres carrés de zone économique exclusive, près de 3.000 îles et deux archipels (Hoàng Sa et Truong Sa), le Vietnam s’efforce de devenir en 2020 un pays "riche par la mer et fort par la mer".

Dans sa résolution sur la stratégie maritime nationale jusqu’en 2020, le gouvernement vietnamien s’est fixé pour objectif qu’en 2020, l’économie maritime représente plus de 53% du PIB et plus de 60% de la valeur des exportations nationales. – VNA