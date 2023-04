Le docteur Duong Van Minh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La visite officielle du Premier ministre tchèque Petr Fiala au Vietnam du 20 au 22 avril devra donner un nouvel élan à la coopération et à l’amitié traditionnelles entre les deux pays.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le docteur Duong Van Minh, écologiste, conseiller principal sur la pollution de l'air et les changements climatiques, a déclaré apprécier les perspectives de la coopération entre les deux pays dans les sciences et technologies, l’environnement et l’éducation.



Selon le docteur Duong Van Minh qui travaille actuellement à l’Université de chimie et de technologie de Prague, le Vietnam et la République tchèque partagent un objectif commun de développement durable et s’engagent à relever les défis du changement climatique et de la dégradation de l'environnement.



La République tchèque, avec ses technologies et son expertise en gestion de l'environnement, peut aider le Vietnam dans ses efforts pour résoudre ces problèmes, a-t-il indiqué.



Le Vietnam, avec ses riches ressources naturelles et sa biodiversité, peut offrir à la République tchèque des opportunités de développer des solutions innovantes pour le développement durable, a-t-il ajouté.



En outre, les deux pays peuvent coopérer dans de nombreux domaines tels que la gestion des déchets, les énergies renouvelables et les transports verts, a-t-il estimé.



S’agissant des énergies renouvelables, le Vietnam s'est fixé des objectifs ambitieux pour augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Les technologies de pointe de la République tchèque en matière d'énergies solaire et éolienne peuvent aider efficacement le Vietnam à atteindre ses objectifs, a précisé le spécialiste.



En matière d’éducation, la République tchèque peut apporter des opportunités aux étudiants vietnamiens pour qu’ils suivent des cursus dans ses universités et ses instituts de recherche. Cela peut favoriser la coopération éducative, l'échange de réalisations scientifiques, d'applications technologiques et d'inventions, ainsi que développer des partenariats à long terme dans le domaine des sciences et technologies, a-t-il affirmé.-VNA