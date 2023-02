Hanoi (VNA) - Plusieurs banques ont accordé des crédits à taux d’intérêt préférentiels à leurs clients, réduisant de 0,5 à 3% par an pour les crédits de activités de production et de commerce, y compris l’immobilier.

Photo: VNA





La Banque de l’agriculture et du développement rural (Agribank) a annoncé que les prêts immobiliers au 31 janvier peuvent bénéficier d’une réduction maximale de taux d’intérêt de 3%/an par rapport aux taux d’intérêt en vigueur.



Cette année, Agibank dépensera plus de 100.000 milliards de dôngs (4 milliards de dollars) supplémentaires pour fournir des prêts préférentiels aux entreprises, aux importateurs et exportateurs, aux clients dans le secteur de la santé et de l’éducation, à réduire les taux d’intérêt pour les entreprises en difficulté.



La Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), la Banque commerciale par actions de l’industrie et du commerce du Vietnam(Vietinbank), la Banque d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV) ont également offert des crédits à taux d’intérêt attractifs.

Photo: VNA





La BIDV dépensera jusqu’à 4,1 milliards de dollars en prêts particuliers pour l’achat de logements, de voitures… Les clients bénéficieront de taux d’intérêt préférentiels à partir de 8%/an pour les prêts de moins de 6 mois, à partir de 9%/an pour ceux de 6 à 12 mois, et à partir de 10,3%/an pour les prêts de plus de 12 mois.



Du 1er janvier au 30 avril, Vietcombank s’est engagée à réduire ses taux d’intérêt de 0,5%/an pour les particuliers et les organisations qui ont contracté des prêts, à l’exception des clients opérant dans des domaines à risque tels que l’immobilier, les valeurs.



Vietinbank offre également un crédit de 400 millions de dollars à un taux d’intérêt préférentiel de 7%/an pour des prêts d’une durée allant jusqu’à 6 mois, pour les nouveaux prêts d’ici le 30 juin 2023. Ce programme s’applique aux petites et moyennes entreprises qui sont ses nouveaux clients.

D’autres banques ont élargi l’octroi de ces prêts à taux raisonnable à d’autres secteurs. Ainsi, chez la Banque commerciale par actions de l’Armée du Vietnam (MB Bank), une baisse de 1%/an de ces taux d’intérêt est accordée à toutes les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 100 milliards de dôngs (4 millions de dollars).

La Banque commerciale par actions des technologies et du commerce (Techcombank) a annoncé une enveloppe de 1,2 million de dollars à taux d’intérêt de 2% pour les activités d’import-export. –VNA