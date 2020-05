De janvier à avril, le pays a exporté 137.000 tonnes de noix de cajou de toutes sortes pour une valeur de 948 millions de dollars. Photo: baocongthuong

Hanoi (VNA) - Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, entre janvier et avril, avec 37% du total de la valeur à l’export, les Etats-Unis sont demeurés en tête des marchés importateurs de noix de cajou du Vietnam.



Les Pays-Bas et la Chine se sont classés respectivement 2e et 3e, avec 12% et 7% du total. Alors que la valeur à l’export de la noix de cajou a chuté de 46,7% sur le marché chinois, elle a été multipliée par 2,4 fois en Arabie saoudite.



De janvier à avril, le pays a exporté 137.000 tonnes de noix de cajou de toutes sortes pour une valeur de 948 millions de dollars, +19,4% en volume et +4,2% en valeur en glissement annuel.



Durant cette période, les importations nationales de noix de cajou – notamment brute - ont connu une hausse de 3,2% en volume mais une baisse de 13,9% en valeur en glissement annuel, en affichant 293.000 tonnes d’un coût de 413 millions de dollars.



Dans l’UE, les importateurs ont de forts besoins pour les stocks en raison de craintes que la pandémie de COVID-19 généralisée en Afrique - premier fournisseur de noix de cajou brute du Vietnam - affectera l'approvisionnement.



En Chine, des usines de transformation de la noix de cajou ont repris leurs activités post-COVID-19. Il est donc possible que les exportations vietnamiennes puissent connaître une nette croissance dans les mois à venir.

-CPV/VNA