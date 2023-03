Hanoï, 17 mars (VNA) - Pas moins de 110 cerisiers en fleurs - symbole du Japon - ont été plantés au parc Hoa Binh (Paix) à Hanoï le 16 mars, marquant le 10e anniversaire d'un projet de présentation des cerisiers Sakura au Vietnam lancé par l'Association d'amitié Japon-Vietnam dans la région de Chukyo au Japon.

L'événement, organisé par l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, visait à marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.

La vice-présidente permanente de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, Tran Thi Phuong. Photo : VNA

Dans son allocution, la vice-présidente permanente de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, Tran Thi Phuong a noté que les relations Vietnam-Japon se sont développées dans tous les domaines depuis l'établissement des relations diplomatiques et sont devenues de plus en plus substantielles.