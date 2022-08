Des travailleurs touchés par le COVID-19 sont soutenus par l'Assurance sociale. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'Assurance sociale du Vietnam, à 17h30 le 25 août, les agences d'assurance sociale à tous les niveaux ont tiré plus de 963 milliards de dongs du Fonds d'assurance-chômage pour soutenir plus de 339.000 travailleurs touchés par la pandémie de COVID-19.



L'assurance sociale du Vietnam a payé des packages de soutien pour plus de 90% de demandes. Actuellement, l’Assurance sociale de 19 villes et provinces a achevé le paiement des packages de soutien : Ha Giang, Cao Bang, Bac Kan, Lao Cai, Lai Chau, Son La, Quang Ninh, Ninh Binh, Ha Tinh, Quang Binh , Ninh Thuan, Dak Nong, Ho Chi Minh-Ville, Tien Giang, Ben Tre, Kien Giang, Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu.

Photo : VNA



Au 31 décembre 2021, il y avait plus de 414.000 employés dans tout le pays qui avaient soumis leur demande pour recevoir le soutien, conformément à la Résolution n° 03/2021 du Comité permanent de l'Assemblée nationale et à la Résolution n° 116/NQ-CP du gouvernement sur l’assistance aux employés et employeurs touchés par la pandémie de COVID-19. La somme payée s’élève à 1.155 milliards de dongs en provenance du Fonds d'assurance-chômage. - VNA