Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Mardi 17 décembre, le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville et la Fédération d’athlétisme ont tenu une conférence de presse pour annoncer le 7e Marathon de Hô Chi Minh-Ville 2020.



Le comité d’organisation du Marathon de Hô Chi Minh-Ville 2020 a déclaré qu'il comptait à ce jour, environ 9.000 inscrits. En outre, certains célèbres athlètes vietnamiens qui viennent de participer aux SEA Games seront présents lors de l'événement.



Le Marathon de Hô Chi Minh-Ville 2020 se tiendra le 5 janvier 2020 dans la zone de Phu My Hung (7e arrondissement) afin d'encourager les amateurs de course à pied mais également les citadins à faire du sport à travers la campagne "Plus qu'une course".



Une initiative qui cherche à sensibiliser la population sur les bienfaits du sport au quotidien. Les parrains de l’opération Pulse Active et Taiwan Excellence contribueront à réconcilier les Vietnamiens avec le sport.



De plus, l’événement vise à contribuer au développement économique et touristique de la ville, contribuant à la diversité du tourisme au Vietnam.



Le Marathon 2020 accueillera autant de coureurs professionnels qu’amateurs. Il comprendra plusieurs distances : le marathon (42 km), le semi-marathon (21 km), le 10 km, le 5 km et le Kids Dash (1 km). Les athlètes du marathon et du semi-marathon auront l'occasion de franchir le pont de Phu My avec son point culminant à 162,5 m. Un défi unique à ne pas manquer.-CVN/VNA