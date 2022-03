Plus de 90% de la population disposent de dossiers de santé électroniques d'ici fin 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité national de la transformation numérique, vient de promulguer le plan d'action dudit comité en 2022.

En vertu de cette décision, le Comité national de la transformation numérique se concentre sur la direction et la coordination des ministères, des secteurs et des localités pour promouvoir la transformation numérique, développer l'e-gouvernement, l'e-économie et la société numérique, et mobiliser les ressources pour atteindre les objectifs de transformation numérique.

Les ministres de la Sécurité publique, de l'Information et des Communications, de la Santé, de l'Éducation et de la Formation, du Plan et de l'Investissement, la Banque d'État du Vietnam et les localités collaborent pour mettre en œuvre des contenus tels que la construction d'un système d'identification et d'authentification électronique sur la base de données nationale de la population; le déploiement des dossiers de santé électroniques pour que plus de 90% des Vietnamiens disposent des dossiers de santé électroniques d'ici fin 2022; le développement et l'utilisation des plateformes d'enseignement en ligne, de la plate-forme universitaire numérique, et des ressources numériques éducatives; l'accélération de la mise en œuvre du paiement numérique, etc. -VNA