Dak Lak (VNA) - Le Comité populaire de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), en coordination avec l'Association du café de Buon Ma Thuot, a organisé le 22 avril une cérémonie pour débuter le Concours de café de spécialité du Vietnam 2022 dans la ville de Buon Ma Thuot.

Ce concours, lancé en octobre de l'année dernière, a attiré la participation de 48 entreprises et unités de sept villes et provinces avec 53 produits de café Robusta et 30 produits de café Arabica.

Le tour préliminaire se déroulera du 22 au 27 avril tandis que le tour final et la cérémonie de remise des prix de l'édition 2022 sont prévus le 30 avril.

La cérémonie pour débuter le Concours de café de spécialité du Vietnam 2022. Photo: VNA

Le président de l'Association du café de Buon Ma Thuot, également chef adjoint permanent du Comité d'organisation de ce concours, Trinh Duc Minh, a déclaré qu'après le lancement du concours, l'association a organisé des cours de formation sur la transformation du café de spécialité pour les agriculteurs locaux.

Une vingtaine de juges de six pays participent au concours de cette année, qui vise à honorer les produits et producteurs de café répondant aux normes de spécialité et à présenter leurs produits aux consommateurs et partenaires nationaux et étrangers.

Grâce à ce concours, la quatrième édition à ce jour, les organisateurs souhaitent mettre directement en relation entre les torréfacteurs et les producteurs de café de spécialité, développer le marché, stimuler la demande de consommation et ajouter de la valeur au café de spécialité du Vietnam, ainsi que motiver les caféiculteurs à améliorer la qualité de leurs produits. -VNA