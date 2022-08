Hanoï (VNA) - Le quiz en ligne sur l'histoire des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos a vu, en huit semaines (de 16h00 le1er août et à 15h00 le 8 août), la participation de 66.568personnes, dont 66.441 Vietnamiens.



Le quiz est disponible chaque semaine sur le journal en ligne du Parti communiste du Vietnam (dangcongsan.vn) et sur le réseau social VCNet depuis le 13 juin et jusqu'au 5 septembre.



Tous les citoyens vietnamiens et étrangers âgés de 14 ans et plus peuvent y participer. -VNA







