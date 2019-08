Une nouvelle technique dans le traitement du cancer. Photo: VNA



Thua Thien-Huê (VNA) - Une conférence scientifique sur la prévention et la lutte contre le cancer a lieu les 29 et 30 août dans l'hôpital central de Huê, province de Thua Thien-Huê (Centre), réunissant plus de 650 experts vietnamiens et étrangers en ce domaine.

Prenant la parole à cet événement, le professeur et docteur Pham Nhu Hiep, directeur de l'hôpital central de Huê, a déclaré que le cancer était un fardeau supporté par le monde entier. Selon les statistiques de l'Observatoire sociétal des cancers en 2018, on estime chaque année à 14,1 millions le nombre de nouveaux cas de cancers et à environ 8,2 millions le nombre de décès dus au cancer dans le monde.

Le Vietnam déplore chaque année 165.000 nouveaux cas de cancer et 115 décès.

L'événement a reçu 135 rapports scientifiques d’experts nationaux et étrangers. A cette occasion, les participants ont eu l'occasion d'étudier de nouvelles techniques présentées par des experts venus des États-Unis, de France, du Japon, de Singapour…, dans le traitement du cancer. -VNA