Vaccination anti- COVID-19 à Vientiane, au Laos. Photo: Xinhua/VNA

Vientiane (VNA) - Le Laos a obtenu de bons résultats dans la campagne de vaccination contre le COVID-19 en 2021, a déclaré le ministère lao de la Santé.

Au moins 50% de la population a été vaccinée jusqu'au fin 2021, notamment des groupes de personnes prioritaires pour la vaccination comme les enfants de 12 ans et plus, les femmes enceintes et les travailleurs des secteurs essentiels.

Afin d'augmenter le taux de couverture vaccinale et d'atteindre l'objectif d'au moins 80% de la population vaccinée en 2022, le ministère a demandé aux autorités des localités de créer davantage de centres de vaccination dans les postes de santé communautaires et dans les villages ruraux.

Au 21 janvier, 63,58% de la population lao avaient reçu une dose de vaccin COVID-19, tandis que 53,02% de la population ont reçu deux injections.

Le Laos enregistre à ce jour 130.293 cas de contamination au COVID-19, dont 527 décès. -VNA