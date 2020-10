La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et des meilleurs pionniers et enfants participant au 9e Congrès national des " neveux sages de l’Oncle Ho". Photo: VNA

Hanoï (VNA) – 63 enfants exemplaires dans l’ensemble du pays ont été distingués lors d’une cérémonie de glorification des "neveux sages de l’Oncle Ho" pour la période 2015 - 2020 tenue le 25 octobre à Hanoï dans le cadre de leur 9e Congrès national.



Sur le thème "Des fleurs parfumées offertes à l'Oncle Ho", ce 9e Congrès national a réuni 344 délégués qui sont des jeunes pionniers et enfants exemplaires représentant les 13 millions de "neveux sages" de l'Oncle Ho dans l'ensemble du pays.



Prenant la parole lors de la cérémonie, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan s'est félicitée des acquis obtenus par les pionniers et enfants dans l’ensemble du pays lors des mouvements d'émulation, se déclarant convaincue qu'ils resteraient de brillants exemples à suivre pour les enfants du pays.

Elle a appelé les enfants à continuer de valoriser les belles traditions des générations précédentes, de mieux réaliser "Les cinq enseignements de l'Oncle Ho", à participer activement aux mouvements d'émulation de l'Union des Pionniers Ho Chi Minh et aux activités sociales, à partager les difficultés avec les enfants issus d’ethnies minoritaires, les amis défavorisés dans des zones montagneuses, insulaires ou celles touchées par des catastrophes naturelles.

La présidente de l’Assemblée nationale a également demandé aux comités du Parti, aux autorités, aux ministères et aux secteurs d’accorder une attention particulière aux soins, à la protection et à l’éducation des enfants et des jeunes, notamment ceux vivant dans des régions reculées et lointaines, des zones particulièrement difficiles et des zones affectées régulièrement par des catastrophes naturelles.



A cette occasion, des jeunes délégués du congrès ont collectés des fonds en faveur des sinistrés des inondations au Centre. -VNA