La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh, également présidente du Conseil de tutelle du Fonds national pour les enfants vietnamiens (NFVC), lors du programme artistique "Printemps pour toi". Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La 13e édition du programme artistique "Printemps pour toi" a eu lieu dimanche 5 janvier à l'Opéra de Hanoï. Cet événement a été organisé par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, la société par actions d’investissements et de publicité GAIC et des partenaires.

Plus de 114 milliards de dôngs (plus de 6 millions de dollars) ont été mobilisés pour venir en aide aux enfants défavorisés.

Prenant la parole lors du programme, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh, également présidente du Conseil de tutelle du Fonds national pour les enfants vietnamiens (NFVC), a affirmé la préoccupation particulière accordée par le Parti et l’État aux enfants vietnamiens, démunis notamment. Elle a appelé les organismes et les citoyens vietnamiens et étrangers à accompagner le Fonds pour mieux aider les enfants dans le besoin.

À cette occasion, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a remis des satisfecit à huit unités et individus brillants en 2019 en termes de protection et de soins des enfants. -VNA