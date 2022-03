Photo : VNA



Da Nang (VNA) - Le Marathon international Da Nang 2022 a débuté ce vendredi 18 mars au Parc de Bien Dong dans la ville de Da Nang (Centre), sous les auspices du service municipal de la Culture et des Sports.

S’exprimant à la cérémonie d’inauguration de l’événement, le directeur du service municipal de la Culture et des Sports, Pham Tan Chu, a déclaré que suite aux effets positifs des compétitions internationales du Marathon international de Da Nang au cours de ces sept dernières années, la 8e édition était organisé après deux ans d'interruption due à l'épidémie de COVID-19.

C'est un grand et important événement sportif de la ville, attirant l'attention et la participation d'un grand nombre de locaux, de touristes nationaux et étrangers. La compétition attire un nombre croissant d'athlètes annuellement, de 1.000 personnes en 2013 à près de 10.000 personnes en 2019.

A travers sept éditions, la compétition a attiré plus de 9.000 athlètes internationaux en provenance de 70 pays à travers le monde.

Selon le comité d’organisation, le Marathon international de Da Nang 2022 attire environ 5.000 coureurs vietnamiens et étrangers. Il s'agit du premier marathon professionnel au Vietnam dont la piste est mesurée et certifiée par l'International Association of Athletics Federations (IAAF) et l'Association of International Marathon and Distance Races (AIMS). -VNA