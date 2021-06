Réception de 200 millions de dongs de dons offerts par la banque Kien Long au Fonds de vaccins contre le COVID-19. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Au 20 juin, le Fonds de vaccins contre le COVID-19 a réceptionné 5.777 milliards de dôngs, selon son Comité de gestion.

Ces dons, en monnaie vietnamienne et en devises étrangères, ont été offerts par plus de 324.000 organisations et particuliers.

Pour recevoir les dons, le Fonds a ouvert 21 comptes en dông vietnamien, en dollar américain et en euro auprès du Trésor d’État et dans six banques (BIDV, Vietcombank, VietinBank, HDBank, Agribank et TPBank). -VNA