Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Depuis le début de l'année, plus de 478 millions de tonnes de marchandises ont transité via les ports maritimes vietnamiens dont plus de 16,3 millions TEUs de marchandises, soit une hausse respective de 19% et 26% en un an, selon l'Administration maritime du Vietnam.

Rien qu'en novembre, les ports maritimes vietnamiens ont traité plus de 43,5 millions de tonnes de marchandises, en hausse de 20% en glissement annuel.

Selon un dirigeant de l'Administration maritime du Vietnam, ce sont les ports maritimes de Quang Nam qui ont déchargé la plus grande quantité de marchandises du pays avec une croissance de 132%, suivis par ceux de Ha Tinh (+100%) et Nghe An (+63%).

En outre, la plus grande quantité des marchandises de conteneurs a transitée via les ports à Dong Thap et Quang Ninh, avec une hausse respective de 117% et 104%.

A l'inverse, certains ports à Kien Giang et Quang Tri ont connu une forte baisse de la quantité de marchandises, allant de 33 à 59%.



Le Vietnam a un total de 42 lignes de navigation publiques, d'une longueur de 935,9 km, et 10 lignes de navigation dites "spécialisées". -VNA