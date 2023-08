La conférence de presse sur ProPak Vietnam 2023 se tient le 16 août à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Plus de 450 entreprises participeront à l'exposition internationale de la transformation et de l'emballage ProPak Vietnam 2023, qui se tiendra du 8 au 10 novembre au Centre des foires et expositions de Saïgon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville.

Lors d'une conférence de presse tenue à Hanoï le 16 août, BT Tee, directeur général de la société Informa Markets Vietnam, organisatrice de l'événement, a souligné que ProPak Vietnam 2023 avait pour objectif de promouvoir le développement de l'industrie de traitement, de transformation et d'emballage circulaires au Vietnam. Plus de 450 entreprises venus de plus de 30 pays et territoires exposeront et présenteront leurs produits sur une zone de 10.000 m².

Elles présenteront les technologies d'emballage et de production, les matières premières, les technologies des boissons, pharmaceutique, la chaîne d'approvisionnement du froid, la logistique et l'entreposage, entre autres.

L'événement devrait attirer plus de 10.500 visiteurs, principalement des entrepreneurs, des conseils d'administration et des décideurs de haut niveau des entreprises.

Des séminaires internationaux, des séminaires techniques et thématiques sur l'industrie de la transformation et de l'emballage seront organisés. Ils aborderont des sujets tels que la technologie de production d'emballages intelligents, les nouvelles réglementations sur la responsabilité élargie des fabricants en vertu de la loi sur la protection de l'environnement, des mesures visant à améliorer l'efficacité de la production et à réduire l'impact environnemental, etc.

De plus, un séminaire sur le thème "Opportunités et défis pour l'industrie de l'emballage dans le nouveau contexte : Feuille de route pour la protection de l'environnement et la réduction carbone" aura lieu le 8 septembre.

Grâce à l'exposition, le comité d'organisation espère que les fabricants et les entreprises du secteur pourront déployer des efforts communs, créer le changement et devenir des pionniers de l'économie circulaire. -VNA