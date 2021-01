Le modèle Fadil de VinFast. Photo: Vinfast



Hanoï (VNA) - En décembre 2020, VinFast a vendu 4.503 voitures, dont 2.472 Fadil, 1.115 Lux A2.0 et 916 Lux SA2.0.

Ainsi, VinFast a battu son record du mois précédent, de 4.040 unités vendues.

Le premier constructeur automobile vietnamien, VinFast, a vendu au total 29.485 voitures en 2020, dont 18.016 Fadil, 6.013 Lux A2.0 et 5.456 Lux A2.0

Les ventes ont été stimulées par les incitations et les politiques de soutien attrayantes que le constructeur automobile a proposées aux clients.

Avant l'expiration de l'arrêté 70/2020 du gouvernement sur la réduction de 50% des frais d'immatriculation pour les voitures fabriquées et assemblées localement, VinFast a continué d'offrir les frais d'immatriculation pour les Fadil commandées en 2020.

Pour les deux autres modèles, Lux A2.0 et Lux SA2.0, la société a décidé d'étendre ce programme jusqu'au 28 février 2021.

Notamment, tous les clients qui ont acheté des voitures VinFast avant le 31 décembre 2020 bénéficieront d'un séjour gratuit de 3 jours et 2 nuits dans le réseau d'hôtels et de villégiatures 5 étoiles Vinpearl dans tout le pays. La valeur totale de ce programme s'élève à plus de 600 milliards de dongs. -VNA