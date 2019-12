Photo d'illustration: nytimes.com

Jakarta (VNA) – Selon l'Agence indonésienne contre les catastrophes naturelles (BNPB), 3.721 catastrophes naturelles se sont produites en Indonésie en 2019, incluant glissements de terrain, inondations, sécheresses, tremblements de terre, incendies de forêt et éruptions volcaniques.

Le chef du Centre d'informations et de données et des relations publiques de la BNPB, Agus Wibowo, a déclaré que ces catastrophes avaient fait 477 morts et 109 disparus.

Environ 3.415 personnes ont été blessées, 6,1 millions d’autres ont été déplacées et 72.992 maisons ont été détruites suite à ces catastrophes, a-t-il indiqué, ajoutant que les catastrophes ont également détruit 1.119 établissements d'enseignement, 211 établissements de santé et 681 lieux de culte.

Afin de faire face aux catastrophes naturelles qui se produisent avec une telle régularité, l'Indonésie a créé des organisations de sauvetage aux niveaux local et national. Le pays envisage de créer des agences gestion des catastrophes naturelles et d’atténuation de leurs conséquences au niveau local, ainsi que de nouvelles antennes de la Croix-Rouge… -VNA