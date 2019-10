Hanoi (VNA) - Depuis la clôture de la 7e session de l'Assemblée nationale (AN) de la 14e législature, le présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et le Comité permanent de l'AN a recueilli 3.526 opinions et recommandations des électeurs et de la population transmises à l'AN.

Le président du CC du Front de la Patrie du Vietnam Tran Thanh Man présente le rapport résumant les opinions des électeurs. Photo: http://quochoi.vn



Les électeurs continuent d'exprimer leur conviction en faveur de la bonne direction du Parti et du gouvernement, des activités de l'AN. Ils ont apprécié la direction énergique du Parti et de l'État dans le perfectionnement du système politique et l'amélioration de la qualité du corps de fonctionnaires.

Appréciant les résultats enregistrés dans la stabilité socio-politique, le développement socio-économique, l’édification de la Nouvelle Ruralité, la lutte contre la corruption, le tourisme, les électeurs ont également exprimé leur inquiétude devant les difficultés et défis en matière d'économie, de pollution, de changement climatique, de criminalité et de délinquance, d’évolutions complexes en Mer Orientale, etc.

Ils ont proposé au gouvernement, aux ministères et branches concernés, et aux autorités locales d’accélérer le décaissement des investissements publics pour les projets clés, de renforcer la prévention de la peste porcine africaine (PPA), de restructurer le secteur de l’élevage pour répondre aux besoins de consommation de la population, de renforcer la gestion, l'inspection et le contrôle du marché, et de traiter de manière stricte les infractions aux lois sur la production et le commerce.

Des avis des électeurs se concentrent également sur la gestion des activités des établissements scolaires privés pour assurer la sécurité, la violence familiale, les abus sexuels sur les enfants, la lutte contre la criminalité, etc…

Partageant les opinions des électeurs, le président du CC du FPV Trân Thanh Mân a demandé à l'AN, au gouvernement et aux dirigeants des localités de tout le pays d'étudier et de réserver un bon accueil aux cinq groupes de pétitions.

Premièrement, donner la priorité aux investissements dans les infrastructures et promouvoir le développement socio-économique dans les régions reculées et lointaines où des habitants des minorités ethniques vivent, et dans les régions souvent touchées par les calamités naturelles et le changement climatique.

Deuxièmement, accélérer le décaissement des investissements publics, améliorer l’efficacité des investissements publics.

Troisièmement, demander au ministère de la Sécurité publique, aux autres ministères et aux autorités locales de prêter attention au maintien de la sécurité politique et de l’ordre social, au renforcement de la lutte contre la criminalité, celles organisée et de haute technologie, ainsi que de la gestion des étrangers au Vietnam.

Quatrièmement, demander au gouvernement de charger le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, les administrations de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville de prendre des mesures pour la protection de l’environnement, la réduction de la pollution, d’établir des feuilles de route pour délocaliser les établissements de production implantés dans les quartiers intra-muros présentant des risques d’incendie et d’explosion, de pollution. Les terrains seront destinés à la construction d’ouvrages publics.

Enfin, il faut demander au Parti et à l’Etat de créer des conditions favorables au FPV pour réaliser efficacement sa mission de supervision. –VNA