Un avion de Vietnam Airlines. Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Plus de 340 Vietnamiens ont été rapatriés de Singapour le 31 mai. Ils comprenaient des enfants moins de 18 ans, des personnes âgées, des malades, des travailleurs dont le contrat de travail est expiré, des touristes bloqués en raison du COVID-19...



Le vol de rapatriement a été effectué grâce à une coopération entre les organes compétents vietnamiens et singapouriens, l’ambassade du Vietnam à Singapour et la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines. Dès l’atterrissage à l’aéroport international de Can Tho (ville de Can Tho, Sud), les personnes à bord de l’avion ont toutes fait l’objet d’un examen médical et ont été mises en quarantaine selon les règles sanitaires.



Dans les temps à venir, les organes compétents vietnamiens, les représentations du Vietnam à l’étranger et les compagnies aériennes vietnamiennes continueront d’effectuer des vols de rapatriement, sur la base de l’évolution de l’épidémie au Vietnam et dans le monde, des souhaits des ressortissants et des capacités des centres de confinement des localités vietnamiennes. -VNA