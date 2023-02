Photo illustrée: hanoimoi.com Photo illustrée: hanoimoi.com

Hanoi (VNA) - Six projets d'une valeur de plus de 7.400 milliards de dongs (310,46 millions de dollars) devraient démarrer cette année pour la modernisation de l'infrastructure ferroviaire.Sur les cinq projets bénéficiant de l'investissement public, dans le cadre du plan de 2021-2025, trois d'un total de plus de 3.100 milliards de dongs concernent les tronçons Hanoi - Vinh, Vinh - Nha Trang et Nha Trang – Ho Chi Minh-Ville du chemin de fer Nord-Sud. La mise à niveau de ces tronçons, d'une longueur totale de 1.725 km, devrait s’achever en 2025.Deux autres projets se concentreront sur la réparation de la gare ferroviaire du Nord (476 milliards de dongs) et la modernisation du pont ferroviaire de Duong (1.850 milliards de dongs).Le dernier projet est destiné à la modernisation du col de Khe Net, d'une valeur de plus de 2.000 milliards de dongs, provenant en partie de l'aide publique au développement de la République de Corée via son Fonds de coopération au développement économique. - VNA