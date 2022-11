Bà Ria-Vung Tàu (VNA) - Un total de 303 citoyens sri-lankais, dont 19 femmes et 20 enfants, à bord d’un navire de pêche avarié au large de la province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu ont été sauvés.

Le navire de pêche Lady R3 à la dérive. Photo : VNA

Le 6 novembre à 18 heures, le Lady R3 battant pavillon du Myanmar, qui transportait les 303 passagers vers le Canada, est tombé en panne et a dérivé en mer à environ 258 milles marins au sud-est du cap de Vung Tàu. Un appel de détresse a été lancé par l’équipage du navire de pêche.Alerté, le Centre de coordination des recherches et secours maritimes de la région N°3 a déployé ses moyens pour repérer le navire de pêche, puis identifier des navires qui traversent les lieux pour coordonner l’opération de sauvetage.De 15h30 à 17h30 le 7 novembre, le cargo japonais Helios Leader, en route vers Singapour depuis le Japon, s’est approché du Lady R3 et a amené l’ensemble des 303 passagers à son bord.Le 8 novembre, le navire japonais devrait ramener les Sri Lankais à terre et les remettre aux autorités de Bà Ria-Vung Tàu. – VNA