Dans une zone industrielle à Bac Ninh. Photo: Nhadautu

Hanoï (VNA) - Doté d'atouts exceptionnels, le delta du fleuve Rouge se classe actuellement au deuxième rang national en termes d'attraction d'investissements directs étrangers (IDE), juste derrière la région Sud-Est.



Parmi les projets d'IDE investis dans le delta du fleuve Rouge, on compte de nombreux projets de plus d'un milliard de dollars d'investisseurs sud-coréens, japonais et hongkongais (Chine).



Selon le Département des investissements étrangers, le delta a attiré à lui seul 11.460 projets d'IDE cumulant 121,05 milliards d’USD, représentant respectivement 33,6% et 30,2% du total national.



"Malgré l'épidémie de COVID-19, en 2020-2021, le Vietnam a toujours affiché des résultats encourageants en matière d'attraction d'investissements, atteignant plus de 30 milliards d’USD par an. Malgré les difficultés, les étrangers considèrent le Vietnam comme une destination fiable pour des investissements à long terme", a déclaré Phan Huu Thang, président de l'Institut international de recherche sur les investissements.



Le delta du fleuve Rouge présente de nombreux avantages pour attirer les investissements étrangers, en tête une situation géographique favorable, un réseau d'infrastructures développé et le réseau de transport le mieux connecté du pays./.-CPV/VNA